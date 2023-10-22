FDA توافق على دواء جديد لعلاج التقزم عند الأطفال دون الـ 5 سنوات

كتبت إيناس البنا

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" موافقة على علاج خاص بالتقزم للاستخدام الموسع للحقن مرة واحدة يوميًا، لعلاج الأطفال دون سن الخامسة المصابين بتقزم الأطراف القصيرة.

ووفقًا للوكالة "رويترز"، كان الدواء في عام 2021 الذى يحتوى على المادة الفعالة "Vosoritide" هو أول علاج يحصل على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء (FDA) لعلاج الاضطراب الوراثي، المعروف "باسم الودانة" وهو اضطراب نمو العظام والسبب الأكثر شيوعًا للتقزم لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات فما فوق.

وأوضح التقرير ،أن الاضطراب الوراثى "الودانة" هو شكل من أشكال قصر القامة غير المتناسب والناجم عن طفرة في الجين، تحدث في حوالي واحد من كل 25000 مولود جديد.

وأشار التقرير إلى أنه تم دعم قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن الاستخدام الموسع من خلال بيانات التجربة التي أظهرت أن العلاج أظهر فاعلية وسلامة لدى الأطفال دون سن 5 سنوات، مقارنة بمن هم في سن 5 سنوات فما فوق.

وأكد التقرير أن الدواء المعتمد في أوروبا وأستراليا والبرازيل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق، وفي اليابان لاستخدامه في الأطفال من جميع الأعمار، هو أيضًا قيد المراجعة في أوروبا لتوسيع استخدام الحقن لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة أشهر وما فوق.

علاج التقزم

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أطلق مبادرة في فبراير 2019 للمسح القومى لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس تستهدف نحو 11 ونصف مليون طالب وطالبة في محافظان الوجه القبلى والبحرى،

وتتضمن خدمات المبادرة إجراء المسح الطبي للتلاميذ وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوى على بياناتهم الخاصة، لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحى بجميع محافظات الجمهورية.