اليوم السابع
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500 ألف يورو من ألمانيا لتعزيز المهارات التجارية في الاقتصادات النامية

الأحد، 22 أكتوبر 2023 05:00 ص
500 ألف يورو من ألمانيا لتعزيز المهارات التجارية في الاقتصادات النامية جانب من التوقيع
كتب عبد الحليم سالم

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تساهم الحكومة الألمانية بمبلغ 500000 يورو (حوالي 480000 فرنك سويسري) لمساعدة الاقتصادات النامية والأقل نموًا (LCD) على القيام بدور أكثر نشاطًا في مفاوضات التجارة العالمية ، حيث وقعت الممثلة الدائمة المناوبة لألمانيا لدى منظمة التجارة العالمية، بيتينا فالدمان، مذكرة التفاهم نيابة عن الحكومة الألمانية في منظمة التجارة العالمية  بحسب الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية wto .

أضاف الموقع أن مساهمة ألمانيا في الصندوق الاستئماني العالمي التابع لمنظمة التجارة العالمية ستمول ورش عمل تدريبية للمسؤولين الحكوميين لمساعدتهم على تعميق فهمهم لقواعد التجارة المتعددة الأطراف وتعزيز قدرتهم التفاوضية ، وقد تم تنظيم ما يقرب من 2800 ورشة عمل منذ إنشاء الصندوق في عام 2001.

وقالت المديرة العامة نجوزي أوكونجو إيويالا: "أشكر ألمانيا على دعمها السخي لجهود منظمة التجارة العالمية لتعزيز القدرات التجارية للاقتصادات النامية والبلدان الأقل نمواً ، وهذا سيساعد المزيد من الناس في هذه البلدان على الاستفادة من الفرص التي توفرها التجارة الدولية.

وقالت  فالدمان: "تؤمن ألمانيا بقوة بالعمل القيم الذي يقوم به الصندوق الاستئماني العالمي. ونشكر كل من يساعد في نشر فكرة قواعد التجارة الدولية ونأمل أن يستفيد الكثيرون من مساهمتنا”.

وبشكل عام، ساهمت ألمانيا بحوالي 26.6 مليون فرنك سويسري في الصندوق الاستئماني العالمي على مدار ما يقرب من 25 عامًا.







المانيا

التجارة

الصناعة

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