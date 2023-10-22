اليوم السابع
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17 شاحنة إغاثة.. تجهيز دفعة مساعدات جديدة على أبواب معبر رفح لنقلها إلى غزة (إنفوجراف)

الأحد، 22 أكتوبر 2023 01:24 م
17 شاحنة إغاثة.. تجهيز دفعة مساعدات جديدة على أبواب معبر رفح لنقلها إلى غزة (إنفوجراف) تجهيز 17 شاحنة على أبواب معبر رفح تمهيدًا لنقلها لغزة

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انتهت فرق التطوع بالتحالف الوطنى من تجهيز 17 شاحنة مواد إغاثة لتنقل لقطاع غزة وتحتوى على مواد طبية وغذائية.
 
تجهيز 17 شاحنة على أبواب معبر رفح تمهيدًا لنقلها لغزة
تجهيز 17 شاحنة على أبواب معبر رفح تمهيدًا لنقلها لغزة
 
وأفادت مصادر بمعبر رفح، بأن الشاحنات أصبحت جاهزة وهى من بين نحو 200 شاحنة تتوقف على أبواب معبر رفح وصلت على مدار الأيام الماضية مقدمة من الهلال الأحمر المصرى والتحالف الوطنى وحياة كريمة ودول عربية وصديقة ومنظمات الإغاثة الأممية، وتم أمس تسليم 20 شحنة منها للهلال الأحمر الفلسطينى بمعبر رفح.
 
وعلى أبواب معبر رفح من الجانب المصرى، قام اليوم عدد من المتطوعين بالتحالف الوطنى وحياة كريمة بالعمل فى تجهيز شحنات اخرى تمهيدا لتحريكها تباعا وتصبح جاهزة لتنقل لغزة.
 
 






معبر رفح

غزة

التحالف الوطنى

المساعدات




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