‫وزير الرى: تنفيذ 362 مشروع فى الصعيد بتكلفة 31 مليار جنيه

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، تقريرا يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الوزارة بصعيد مصر، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين .

وأوضح أنه تم العمل خلال العام المالي (2022/ 2023) على تنفيذ 362 مشروع بمحافظات الصعيد بتكلفة قاربت 31 مليار جنيه، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقى وخاصة أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل واعمال مشروع تنمية جنوب الوادي.

وتم تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل محطات رفع بقيمة 307 مليون جنيه، وجاري تنفيذ أعمال البنية التحتية والحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة 2.10 مليار جنيه، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 569 مليون جنيه، وأعمال تأهيل الترع بالخطة الاستثمارية بقيمة 1.10 مليار جنيه، واعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة 14 مليار جنيه.

وفى إطار مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، تم تنفيذ 186 عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي 9 مليار جنيه ضمن المرحلة الاولي من المبادرة وجاري تنفيذ 59 عملية تأهيل بقيمة 3.30 مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة .

وفى مجال تطوير منشآت الري الكبرى بالوجه القبلي، بدأ العمل فى أكتوبر 2022 لتنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالي 1 مليار جنيه، لخدمة زمام حوالي 1.60 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، حيث من المقرر نهو المشروع عام 2026، ويشتمل المشروع على إنشاء (7) قناطر هي (فم بحر يوسف – حجز الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - ايراد الدلجاوي – الساحلية)، وبلغت نسبة التنفيذ الحالية 44%.

ويتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في (جهة التنفيذ – مواقع المشروعات – متابعة تواريخ النهو المقررة – موقف التنفيذ، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه – طبيعة المشروعات – العائد والجدوى منها ) ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.