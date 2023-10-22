اليوم السابع
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الأحد، 22 أكتوبر 2023 09:46 م
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وقف تنفيذ حالتى تعد بالبناء بدون ترخيص بمركز ومدينة الإسماعيلية

الأحد، 22 أكتوبر 2023 08:35 م
وقف تنفيذ حالتى تعد بالبناء بدون ترخيص بمركز ومدينة الإسماعيلية إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء، وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لقرية الحجاز التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الأحد، بوقف تنفيذ محاولتي بناء بدون ترخيص.
 
الأولى عبارة ‏شدة خشبية مجهزة لصبة دور أول علوي، على مساحة 120م، والثانية عبارة عن ‏شدة خشبية لأعمدة دور ثاني علوي، مجهزة للصبة بدون ترخيص، على مساحة 100م. 
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تمت الإزالة بالكامل للحالات السابق ذكرها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.






الاسماعيلية

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إزالة التعديات

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