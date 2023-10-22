اليوم السابع
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وقفة لمحاميى البحيرة تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور

الأحد، 22 أكتوبر 2023 02:50 م
وقفة لمحاميى البحيرة تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور وقفة لمحامى البحيرة تضامنا مع الشعب الفلسطينى
البحيرة- ناصر جودة

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نظم المئات من المحامين بالبحيرة وقفات احتجاجية، أمام المحاكم بالمدن والمراكز المختلفة، للتنديد بالانتهاكات الإسرائلية ضد الشعب الفلسطينى ودعم دور الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.
 
وحمل المشاركون الإعلام المصرية والفلسطينية وعلت هتافتهم المنددة بالانتهاكات الإسرائلية ومنها "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. فلسطين عربية.. لا لتهجير الفلسطينين".
 
جاء ذلك وفقا لقرار مجلس نقابة المحامين، الذى اتخذه خلال اجتماعه الأخير لتنظيم فاعليات تضامنية بكافة المحافظات لدعم الشعب الفلسطينى.
 
وقال عبد المنعم عودة نقيب المحامين بشمال البحيرة، إن هذه الفاعليات التضامنية، تأتى وفقا لقرار مجلس نقابة المحامين، الذى اتخذه خلال اجتماعه الأخير لتنظيم فاعليات تضامنية بكافة المحافظات لدعم الشعب الفلسطينى، مضيفا أن كافة طوائف الشعب المصرى مع قيادته السياسية لدعم القضية الفلسطينية، ولابد أن نوحد صفوفنا فى هذه اللحظة المصيرية.
 
وكانت ميادين محافظة البحيرة قد شهدت احتجاجات واسعة للتنديد بالعدوان الإسرائيلى السافر على شعب فلسطين.
 
وتظاهر الآلاف من الأهالى بميدان جلال قريطم بمنطقة الاستاد بمدينة دمنهور، وذلك للمشاركة في الفاعليات الاحتجاجية التى دعت إليها الأحزاب والقوى السياسية لدعم  الشعب  الفلسطينى وكذلك تأييدا لموقف الدولة المصرية لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. 
 
 
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