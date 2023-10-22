اليوم السابع
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وقفة للمحامين فى المنيا تضامنا مع الشعب الفلسطينى

الأحد، 22 أكتوبر 2023 03:04 م
وقفة للمحامين فى المنيا تضامنا مع الشعب الفلسطينى وقفه تضامنية لمحامى المنيا مع الشعب الفلسطينى
المنيا-حسن عبد الغفار

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نظمت اليوم الأحد، نقابة المحامين بالمنيا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وغزة، مطالبين بوقف القصف والإبادة الجماعية. 
 
وردد المتظاهرون عدة هتافات منها: يا فلسطيني يا فلسطيني .. دمك دمي ودينك ديني..  اوعي تكون عامل ناسي أكتوبر شهر الأماسي… سامع صوتك يا فلسطين واحنا فداك ليوم الدين… بالروح بالدم نفديك يا فلسطين .. الله اكبر الله اكبر. 
 
ومن جانبه أكد عمرو شادي، نقيب محامي بندر المنيا، أن نقابة المحامين بالمنيا، تتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين، وتطالب بوقف العدوان على غزة، وتأييدا لخطى الرئيس في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
 
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