وقفة للمحامين بالمنوفية تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور

المنوفية - محمد فتحى

نظمت منذ قليل نقابة المحامين الفرعية بمحافظة المنوفية، وقفة أمام محكمة شبين الكوم، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني ولتأييد موقف الدولة من القضية الفلسطينية إجمالا، ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الايام الماضية.

وسط هتافات "المنوفية قالتها قويه فلسطين عربية لا لتهجير الفلسطينين"، "بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. الله اكبر، الله أكبر، لا اله الا الله والشهيد حبيب الله.

يذكر أن السفير الفلسطيني بالقاهرة، قد وجه الشكر لمصر، قائلا إن مصر هى الشقيقة الكبرى التي تحرص منذ البداية على الوقوف مع الشعب الفلسطيني، والرئيس عبد الفتاح السيسي قد تلقى وأجرى اتصالات مع زعماء وقادة دول عديدة لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة.

وقال السفير دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة، خلال تصريحات سابقة، إن "ما يجري في قطاع غزة الآن هو حرب إبادة جماعية ممنهجة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأبعاد"، مشيرا إلى أن "ما يجرى فى قطاع غزة جريمة حرب كاملة الأركان ومجازر دموية بشعة ترتكبها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى.