اليوم السابع
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الأحد، 22 أكتوبر 2023 02:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وقفة تضامنية لمحاميي الفيوم لدعم القضية الفلسطينية.. صور

الأحد، 22 أكتوبر 2023 01:29 م
وقفة تضامنية لمحاميي الفيوم لدعم القضية الفلسطينية.. صور نقابة المحامين بمحافظة الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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نظم عشرات المحامين التابعين لنقابة المحامين بمحافظة الفيوم، أمام مقر نقابتهم، وقفة تضامنية مع الفلسطينين في قطاع غزة، ولرفض القصف الذي تعرض له أبناء غزة خلال الأيام الماضية.
 
وكانت نقابة المحاميين دعت أمس لوقفة تضامنية اليوم مع القضية الفلسطينية بمقرات النقابات الفرعية للمحامين بمختلف المحافظات.
 
ودعا حازم طه نقيب المحامين بمحافظة الفيوم جموع المحامين للمشاركة في الوقفة التى تواجد بها اليوم علي سلالم مقر النقابة الفرعية للمحامين بمدينة الفيوم وتوافد عليها العشرات من المحامين، مرددين الهتافات التضامنية مع أبناء فلسطين .
 
 
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وقفة تضامنية لمحاميي الفيوم لدعم القضية الفلسطينية (1)
 

وقفة تضامنية لمحاميي الفيوم لدعم القضية الفلسطينية (2)
 

وقفة تضامنية لمحاميي الفيوم لدعم القضية الفلسطينية (3)
 

وقفة تضامنية لمحاميي الفيوم لدعم القضية الفلسطينية (4)
 






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