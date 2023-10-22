وقفة تضامنية لمحاميي الفيوم لدعم القضية الفلسطينية.. صور

الفيوم رباب الجالي

نظم عشرات المحامين التابعين لنقابة المحامين بمحافظة الفيوم، أمام مقر نقابتهم، وقفة تضامنية مع الفلسطينين في قطاع غزة ، ولرفض القصف الذي تعرض له أبناء غزة خلال الأيام الماضية.

وكانت نقابة المحاميين دعت أمس لوقفة تضامنية اليوم مع القضية الفلسطينية بمقرات النقابات الفرعية للمحامين بمختلف المحافظات.

ودعا حازم طه نقيب المحامين بمحافظة الفيوم جموع المحامين للمشاركة في الوقفة التى تواجد بها اليوم علي سلالم مقر النقابة الفرعية للمحامين بمدينة الفيوم وتوافد عليها العشرات من المحامين، مرددين الهتافات التضامنية مع أبناء فلسطين .















