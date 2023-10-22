وقفة تضامنية لمحاميى دمياط مع الشعب الفلسطينى ودعم قرارات الدولة المصرية

دمياط - معتز الشربينى - هيثم مراد

نظمت نقابة المحامين الفرعية بدمياط، وقفة تضامنية بمقر محكمة دمياط الابتدائية وسط دمياط، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني وتأييد قرارات الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

وألقت نقابة المحاميين بدمياط بيانا أفاد دعمهم لقرارات الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية، إضافة إلي مطالبتهم بتطبيق القانون الدولى ومنع قصف المدنيين وكذلك التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وحرص أعضاء الجمعية العمومية لنقابة محامين دمياط على المشاركة اليوم، مرددين الهتافات الداعمة للشعب الفلسطيني، إضافة إلي إعلان رفضهم التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والتي شهدت مشاركة واسعة من شباب المحامين.

"فلسطين عربية مش هنبيع القضية"، "لا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين".. هتافات محامي دمياط في وقفتهم اليوم معلنين رفضهم لما يجري ضد الشعب الفلسطيني وما يحدث في غزة.

ومن جانبه صرح ياسر ابو هندية نقيب محاميين دمياط، أن ما قدمه المحاميين اليوم واجب حيال دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلي أن كافة أطياف الشعب تؤيد قرارت الدولة المصرية في دعمها للقضية الفلسطينية، موضحا أن مصر تقوم لا تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الطرق، موضحا أن هناك دعم لا محدود من قبل كافة أبناء الشعب المصري لاسيما المحاميين لقرارات الدولة في دعمها للقضية الفلسطينية.

وأضاف نقيب محاميين دمياط، أن هناك جاهزية داخل النقابة لتقديم الدعم بكافة أشكاله، مشددا أنه سيكون هناك دورا لنقابة المحاميين في دعم غزة بالمساعدات الإنسانية خلال الفترة المقبلة.