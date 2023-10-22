وزير دفاع بريطانيا يزور واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي

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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس قام بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمرة الأولى في منصبه؛ لإجراء محادثات عاجلة مع نظيره وأعضاء الكونجرس، دعمًا للاستقرار العالمي.



وقال شابس- وفقا لما أوردته الحكومة البريطانية، عبر موقعها الرسمي- "إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تقفان بإصرار في وجه المعتدين والإرهابيين وتدعمان أصدقاءهما وشركاءهما في النضال من أجل الحرية والأمن".



وأردف: "لقد كانت دولنا أول من زود أوكرانيا بالدعم المستمر الذي تحتاجه للتغلب على روسيا، ونحن الآن نعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين لمنع التصعيد وحماية المدنيين في الشرق الأوسط".



وأضاف وزير الدفاع البريطاني "وفي مثل هذا الوقت الحاسم بالنسبة للاستقرار العالمي، فإن المحادثات العاجلة التي أجريتها مع وزير الدفاع لويد أوستن وأعضاء الكونجرس الأمريكي ونظرائي في الشرق الأوسط تؤكد التزام المملكة المتحدة الدائم بالسلام والازدهار".



ووفقا للحكومة البريطانية، فإن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تقفان بثبات في التزامهما المشترك لدعم القانون الدولي وحماية أرواح المدنيين حيثما تتعرض الحرية للتحدي.



وتأتي زيارة وزير الدفاع البريطاني في الوقت الذي يسافر فيه رئيس الوزراء ريشي سوناك، ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، عبر الشرق الأوسط؛ لمناقشة أهمية تجنب التصعيد والأزمة الإنسانية المتزايدة.



وكان قد أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في وقت سابق، نشر طائرات مراقبة وسفن (RFA) في شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم الاستقرار الإقليمي، وأعلن أن المملكة المتحدة ستقدم 10 ملايين جنيه إسترليني إضافية لتمويل المساعدات الإنسانية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.