وزير الصحة يجلس على الأرض مع مقيمى مستشفى الصحة النفسية ويستمع لهم في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والوفد المرافق له من قيادات وزارة الصحة، فى جلسة علاج جموعى مع مقيمى مستشفى الصحة النفسية، واستمع إلى تجاربهم مع الإدمان وكيف تتم عملية متابعتهم ورعايتهم وكيف ينقل كل مقيم تجربته فى العلاج للآخرين وطالب المقيمين وزير الصحة بتوفير صالة رياضية لهم والذى قرر على الفور بتوفيرها وتجهيزها.

كان الوزير قد تفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج واطمأن الوزير على الحالة الصحية للمرضى بأقسام المستشفى المختلفة واستمع إلى شرح مفصل عن أقسام المستشفى والخدمات التى تقدمها المواطنين.

تأتي زيارة وزير الصحة لسوهاج؛ لتفقد عدد من مستشفيات وزارة الصحة بنطاق المحافظة، لمتابعة سير العمل بتلك المستشفيات، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف علي نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية، في إطار اهتمام الدولة بتطوير القطاع الطبي بمحافظة سوهاج.

وكان الوزير والوفد المرافق له تفقدوا مستشفى جهينة المركزى ومستشفى طهطا العام ومستشفى المراغة المركزى تحت الإنشاء ضمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى.

ومن جانبه رحب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بوزير الصحة على أرض سوهاج، مشيدا بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في قطاع الصحة، من تطوير مستشفيات وإنشاء أخرى جديدة، بالاضافة إلى وحدات طب الأسرة، والمراكز الطبية التي تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن تزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية.

ويستكمل الوزير جولته بتفقد مستشفى لصحة النفسية، ومستشفى سوهاج العام، مركز القلب والجهاز الهضمي، سوهاج التعليمي، مركز علاج الاورام".

ويختتم وزير الصحة والسكان زيارته لمحافظة سوهاج بعقد لقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي في قطاع الصحة.