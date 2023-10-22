وزير الصحة يتفقد الصيانة العاجلة لمستشفى سوهاج العام بتكلفة 455 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، يرافقه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة، أعمال الصيانة العاجلة لمستشفى سوهاج العام بتكلفة 455 مليون جنيه، حيث شملت خطة التطوير رفع الكفاءة المستشفى من صيانة شبكة الكهرباء، والصرف الصحى، وشبكة الغازات، والدفاع المدنى، ورفع كفاءة الأرضيات، الحوائط، الدهانات، والإنارة، بالإضافة إلى تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية".

كما تفقد الوزير استقبال المستشفى وقسم الطوارئ واستمع إلى شرح مفصل حول اعمال التطوير

كان الوزير قد تفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج واطمئن الوزير على الحالة الصحية للمرضى بأقسام المستشفى المختلفة واستمع إلى شرح مفصل عن أقسام المستشفى والخدمات التى تقدمها المواطنين .

تأتي زيارة وزير الصحة لسوهاج؛ لتفقد عدد من مستشفيات وزارة الصحة بنطاق المحافظة، لمتابعة سير العمل بتلك المستشفيات، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف علي نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية، في إطار اهتمام الدولة بتطوير القطاع الطبي بمحافظة سوهاج.

وكان الوزير والوفد المرافق له تفقدوا مستشفى جهينة المركزى ومستشفى طهطا العام ومستشفى المراغة المركزى تحت الانشاء ضمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى.

ومن جانبه رحب " اللواء طارق الفقي" محافظ سوهاج بوزير الصحة على أرض سوهاج، مشيدا بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في قطاع الصحة، من تطوير مستشفيات وإنشاء أخرى جديدة، بالاضافة إلى وحدات طب الأسرة، والمراكز الطبية التي تم انشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن تزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية.

ويستكمل الوزير جولته بتفقد مركز القلب والجهاز الهضمي، سوهاج التعليمي، مركز علاج الاورام".

ويختتم وزير الصحة والسكان زيارته لمحافظة سوهاج بعقد لقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي في قطاع الصحة.