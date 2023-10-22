وزارة التنمية المحلية: تسليم خطابات تطوير 22 عصارة عسل أسود بنجع حمادى

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على توجيهات الرئيس السيسى نحو دفع عجلة الاقتصاد المحلى وتوفير فرص العمل فى جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولى تعزيز القدرة التنافسية للمحافظات اهتماماً كبيراً لمعالجة التحديات الاقتصادية على أرض الواقع من خلال دعم تنفيذ مبادرات التكتلات التنافسية وتعزيز قدرات الإدارة المحلية لتبنى تنفيذ مبادرات التكتلات لعدد من الحرف والصناعات التراثية التى طالما عانت من التهميش وذلك بهدف الحفاظ عليها من الاندثار ورجوع المنتجين إلى حرفهم مرة آخرى بعد خروجهم من خلال تطوير سلاسل القيمة وجذب الاستثمارات اللازمة.

وقال اللواء هشام آمنة، إنه فى ضوء تكليفات القيادة السياسية، نحو تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية لاسيما الصناعات التراثية بمحافظات الصعيد باعتبارها عنواناً للهوية وقاطرة للتنمية المستدامة، فقد تم عقد ملتقى لأصحاب عصارات العسل الأسود بنجع حمادى بمحافظة قنا، وذلك بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والسيدة دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأصحاب العصارات المقرر تطويرها بدعم من برنامج التنمية المحلى بصعيد مصر، وذلك فى إطار دعم أصحاب عصارات إنتاج العسل الأسود بالمحافظة بخطوط إنتاج جديدة متوافقة مع جميع اشتراطات سلامة الغذاء وشهادات الجودة العالية مصنعة محليا بالكامل ومدعمة من الدولة.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الملتقى شهد تسليم محافظ قنا لخطابات التطوير الخاصة بـ 22 عصارة عسل أسود لأصحاب تلك العصارات، حيث تم اختيار 22 عصارة عسل انطبقت عليها شروط برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطويرها، ضمن تكتل العسل الأسود، كما شهد الملتقى عرض نموذج محاكاة لتطوير خطوط الإنتاج من قبل إحدى الشركات المتقدمة لمناقصة تصميم وتوريد وتركيب خطوط الإنتاج فى العصارات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن تطوير وتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجح بالفعل فى تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب عدد من الحرف والصناعات التراثية سواء الحرفية أو الزراعية للمحافظة عليها وتنميتها بأربع محافظات بصعيد مصر من خلال منهجية تدعم جميع مراحل سلاسل القيمة من الإنتاج وحتى التسويق.

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن صناعة العسل الأسود بنجع حمادى لم تشهد مثل هذا الاهتمام منذ أكثر من 200 عاماً وكانت تعتمد على طرق إنتاج بدائية لا تتوافق مع معايير واشتراطات هيئة سلامة الغذاء أو شهادات الجودة العالمية وكادت أن تتعرض هذه الصناعة التراثية إلى الاندثار، لافتا إلى أن جهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من خلال التعاون الفعال بين المحافظة ووزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة أحدث نقلة نوعية للحفاظ على استدامة صناعة العسل الأسود من خلال خطة متكاملة لتطوير التكتل.

فيما أشار الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى إنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن خطة تطوير تكتل العسل الأسود والتى استفاد منها نحو 209 وحدة انتاجية (عصارة) و1664 عامل وتضمنت حزمة من التدخلات استهدفت ترخيص من 50 إلى 100 عصارة، وتأهيل العصارات لتكون مطابقة لمواصفات الأيزو، وتطوير خطوط الإنتاج العسل الأسود، وكذا استصدار المواصفة القياسية المصرية للعسل الأسود بجميع مراحله وكذا بناء القدرات ونقل خبرة التصنيع والتعبئة والتغليف الحديثة لأصحاب العصارات ، مشيراً إلى عدد من التدخلات التى تستهدف دعم التسويق من خلال تطوير العلامة التجارية، والاشتراك فى المعارض المحلية، مثل معرض فود أفريكا.

وأضاف الهلباوى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسعى إلى تعظيم الاستفادة من الخبرة المكتسبة فى محافظة قنا لتطوير تكتل العسل الأسود ونقلها إلى محافظات آخرى حيث جارى تنفيذ خطة تطوير تكتل العسل الأسود بمحافظة المنيا، والتى تضم 127 وحدة إنتاجية (عصارة)، وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية نحو تعميم المنهجيات وأفضل الممارسات الناجحة فى مجال تنمية الاقتصاد المحلى على عموم محافظات الجمهورية تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للبرنامج .

ومن جانبها أكدت دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى المركز وبالتعاون مع محافظة قنا وبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر تعمل جاهدة على الارتقاء بهذه الصناعة التاريخية، للوصول بها بعد تطويرها إلى الصدارة وجعل المنتج ينافس عالمياً ويصبح ضمن الصادرات الأكثر صدارة فى مصر.