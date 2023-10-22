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وزارة التعليم: عقد امتحانات الشهر للصف الأول والثانى الثانوى ورقيا بالمدارس

الأحد، 22 أكتوبر 2023 10:00 ص
وزارة التعليم: عقد امتحانات الشهر للصف الأول والثانى الثانوى ورقيا بالمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قالت المديريات التعليمية، إنه سيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى الحالى 2023/2024، ورقيًا بالمدارس، موضحة أن الامتحان يتم عن طريق المعلم داخل حصته ويكون فى الجزء المقرر الذى درسه الطالب من بداية العام الدراسى حيث وجهت المدارس، بالتزام الطلاب بالحضور وعدم الغياب عن امتحانات شهر أكتوبر، مؤكدا أن الغياب بدون عذر يحرم من درجات الامتحان هذا الشهر، وأن امتحانات شهر أكتوبر غير موحدة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسى يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسى أن عدد الأسابيع للعام الدراسى 35 أسبوعا على النحو التالى، يبدأ الفصل الدراسى الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.

 







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