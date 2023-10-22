اليوم السابع
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وزارة الأوقاف: افتتاح 10 مساجد الجمعة المقبلة منها 9 جديدة وآخر صيانة وتطويرًا

الأحد، 22 أكتوبر 2023 05:19 م
وزارة الأوقاف: افتتاح 10 مساجد الجمعة المقبلة منها 9 جديدة وآخر صيانة وتطويرًا وزارة الاوقاف
كتب ــ لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (10) مساجد يوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023م، منها (9) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (270) مسجدًا منها (200) مسجد جديد أو إحلال وتجديد، و(70) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
 
مديرية أوقاف جنوب سيناء
1. مسجد الصديق –نويبع
2. مسجد البحراوي - الميناء - نويبع
3. مسجد سرابيط الخادم – الرملة – أبو زنيمة
 
مديرية أوقاف بني سويف
4. مسجد التقوى – زرابي دير الحديد - الفشن
 
مديرية أوقاف البحيرة,
 
5. مسجد النور سعد حسين -  قرية الجنبيهي -  حوش عيسى
6. مسجد حسن الختام – الماكينة - دسونس– أبو حمص
 
مديرية أوقاف الفيوم
7. مسجد الرحمن الرحيم –الفراقصة– فانوس – طامية أول
8. مسجد الفتاح العليم – عتامنة  المزارعة – إطسا غرب 
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
 
مديرية أوقاف قنا
1. مسجد آل جبر – أبو دياب شرق – دشنا 
 
مديرية أوقاف الغربية
2. مسجد الغوانم - بنا أبو صير - سمنود - الغربية
 
 






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