اليوم السابع
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الأحد، 22 أكتوبر 2023 05:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نقابة المحامين بالفيوم تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح غزة

الأحد، 22 أكتوبر 2023 03:42 م
نقابة المحامين بالفيوم تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح غزة جانب من حملة التبرع بالدم فى الفيوم
الفيوم رباب الجالى

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أطلقت النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة الفيوم، حملة للتبرع بالدم لصالح أبناء غزة، ودعا حازم طه نقيب المحامين بالمحافظة جميع المحامين للتبرع بالدم وجمع أكبر عدد من أكياس الدم لصالح ابناء غزة .
 
وكان نظم عشرات المحامين التابعين لنقابة المحامين بمحافظة الفيوم، أمام مقر نقابتهم وقفة تضامنية مع الفلسطينين في قطاع غزة، ولرفض القصف الذي تعرض له أبناء غزة خلال الايام الماضية .
 
وكانت نقابة المحاميين دعت أمس لوقفة تضامنية اليوم مع القضية الفلسطينية بمقرات النقابات الفرعية للمحامين بمختلف المحافظات.
 
ودعا حازم طه نقيب المحامين بمحافظة الفيوم جموع المحامين للمشاركة في الوقفة التي تواجد بها اليوم علي سلالم مقر النقابة الفرعية للمحامين بمدينة الفيوم وتوافد عليها العشرات من المحامين، مرددين الهتافات التضامنية مع أبناء فلسطين .
 
وقام أعضاء نقابة المحامين، بوضع علم إسرائيل علي الأرض ودهسه بأقدامهم، وبعدها أشعلوا النيران في العام تعبيرا عن إحتجاجتهم لما تتعرض له غزة من قصف.
 
جانب من حملة التبرع بالدم فى الفيوم (2)
جانب من حملة التبرع بالدم فى الفيوم (2)

جانب من حملة التبرع بالدم فى الفيوم (1)
جانب من حملة التبرع بالدم فى الفيوم (1)
 






نقابة المحامين

اخبار نقابة المحامين

التبرع بالدم

محافظة الفيوم




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