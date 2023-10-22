نقابة المحامين بأسيوط تنظم وقفة تضامنا مع الشعب الفلسطينى داخل مجمع محاكم أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

نظمت نقابة المحامين بمحافظة أسيوط بمجلسيها شمال وجنوب أسيوط، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ولتأييد موقف مصر من القضية الفلسطينية إجمالا، ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الأيام الماضية، وذلك داخل مجمع محاكم أسيوط.

وردد المشاركون في الوقفة التضامنية هتافات تسقط تسقط إسرائيل، وبالروح والدم نفديكي يافلسطين ولا لتهجير الفلسطينين، وغزة غزة رمز العزة، ورفع المشاركون الإعلام المصرية، والعلم الفلسطيني مطالبين المجتمع الدولي بضرورة الوقف الفورى لممارسات ومجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة مرور المساعدات بشكل مستمر ودون توقف والتنديد بالموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل في كل ممارساتها والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وكان بيان صادر عن مجلسي نقابتي شمال وجنوب أسيوط قد دعا إلي وقفة تضامنية داخل مجمع محاكم أسيوط اليوم تنديدا بالعدوان الصهيوني الغاشم علي الشعب الفلسطيني الباسل ودعما لصموده وتأييدا للموقف الوطني المصري.