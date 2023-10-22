ممشى قناة السويس.. ديكورات ملكية لاستقبال سياح بورسعيد وممارسة "الإسكيت"

بورسعيد - محمد عزام

يتجمل ممشى قناة السويس لاستقبال سياح مصر بشكل عام وبورسعيد خاصة، كما يُعد متنزه هام لكل الأهالي والزوار من المحافظات الأخري، فتم تزيين الممشى بالمقاعد الديكورية والأعمدة ذات الطابع الملكي الرائعة، بالإضافة إلى المساحات الخضراء واللاند سكيب وتمثال "أم الدنيا" الذي يزين وسط ساحة مصر.

وتقع "ساحة مصر" التي على أحد جناباتها ممشى المجري الملاحي لقناة السويس، في نطاق حي الشرق، وتتلألأ الأغاني الرومانسية التي تعجب الأهالي، من خلال مكبرات صوت مثبتة أعلى أعمدة الإنارة ذات الطراز التراثي المنشأة.

ولاقت منطقة ميناء بورسعيد السياحي لاسيما "ساحة مصر" التي أصبحت قِبلة لمن يريد إلتقاط صور تذكارية فوتوغرافية في زفافه، حيث يقبل الكثيرين من الشباب والفتيات على الذهاب قبل مراسم زفافهم بالفستان الأبيض البدلة السوداء لعمل جلسة تصوير "سيشن" تظل معهم طوال العمر كتذكار في هذا المكان المميز.

وعن ممارسة رياضة" الإسكيت"، تذهبن الفتيات والشباب أيضاً والأطفال إلى ساحة مصر، فالأرضيات ممهدة لممارستها وتم تخصيص مكان لها داخل الساحة في أمان وبعيداً عن طريق سير السيارات.

ويحرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تفقد الممشى السياحي وساحة مصر ويلتقي مع المواطنين لمعرفة آرائهم حول أعمال التطوير التي جرت بالمنطقة والذين أكدوا على التغيير والطفرة الحقيقية التي جرت على أرض بورسعيد.

وظهرت الساحة، بشكل حضاري وجمالي يعكس جهود الأجهزة التنفيذية، وشملت أعمال التطوير إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، ويمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال التطوير التي شهدتها ساحة مصر، تضمنت إنشاء تمثال مصر ويسمي "أم الدنيا" وهو يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلاً عن إنشاء حديقة التاريخ، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، والتى ساهمت فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

وأكد محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير تستهدف إعادة الوجه التاريخي لمحافظة بورسعيد بشكل حضاري مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافي ويعمل على تسويق المنطقة سياحيا، مؤكداً أن التطوير يقوم على الطابع الجمالي والطابع التاريخي الذي تتميز به محافظة بورسعيد، لافتا إلى أن المنطقة سيتم تطويرها بالكامل سياحيا على أعلى مستوى بما يحقق الاستمتاع بمقومات المنطقة، لتصبح تحفة حضارية تجمع المعالم الفنية والتراثية والترفيهية والسياحية.



الزرع في حديقة التاريخ



الزرع



الساحه



تمثال الساحه



تمثال ساحة مصر



تمثال مصر



زرع الحديقه



زرع المساحات الخضراء



ساحة مصر ببورسعيد



طرقات الساحة_1



طرقات ولاند سكيي



لاند سكيب