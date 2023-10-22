مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية 1.4% لخام برنت

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية للأسبوع الثانى على التوالى، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو 1.4%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 0.44%.

وسجلت أسعار النفط 92.16 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 88.75 دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة.

وأعلنت شركة النفط الحكومية فى كوريا الجنوبية، أنها تقوم بفحص مدى جاهزية منشآت التخزين المحلية استعدادًا لاحتمال الإفراج عن احتياطى النفط إذا تصاعدت الأزمة الحالية فى الشرق الأوسط.

وذكرت شركة النفط الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أنه "إذا تصاعدت الأزمة في الشرق الأوسط، فلدينا خطة للإفراج عن احتياطي النفط بما يتماشى مع سياسة الحكومة لتحقيق استقرار الإمدادات" .. مشيرة إلى أنها تقوم حاليًا بتفقد جاهزية تسع محطات احتياطية في جميع أنحاء البلاد للاستعداد لأي حالة طوارئ.

وتحتفظ كوريا الجنوبية باحتياطي نفط استراتيجي يبلغ 96 مليون برميل، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة لمدة 120 يومًا.