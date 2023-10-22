اليوم السابع
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الأحد، 22 أكتوبر 2023 07:22 م
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مطار شرم الشيخ الدولى ينجح فى سريان شهادة الآيزو 9001 لسنة 2015 لمدة عام آخر

الأحد، 22 أكتوبر 2023 07:02 م
مطار شرم الشيخ الدولى ينجح فى سريان شهادة الآيزو 9001 لسنة 2015 لمدة عام آخر مطار شرم الشيخ
كتب أحمد مصطفى

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نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى التأكيد على سريان اعتماد شهادة ( الأيزو 9001 - 2015 ) لمدة عام آخر. وذلك بعد إجراء  المراجعات على المطار.
 
تأتى هذه المراجعة الدورية للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات وتقديم أفضل مستويات الخدمة للركاب وجميع الجهات التي تتعامل مع المطار. 
 
وبهذه المناسبة أعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته بتجديد اعتماد شهادة الأيزو موجها الشكر و التقدير للطيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي و مشيداً بجهود العاملين بالمطار وتفانيهم وإخلاصهم فى عملهم والتي كان لها عظيم الأثر بحصول المطار على هذا الاعتماد والحفاظ عليه لسنة أخرى. مؤكدا على أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية.






مطار شرم الشيخ

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المصرية للمطارات

تجديد إعتماد




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