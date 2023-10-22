اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائرى

الأحد، 22 أكتوبر 2023 01:16 م
مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائرى انقلاب سيارة ميكروباص- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقى شخصين مصرعهما وأصيب 8 أخرين فى حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الدائرى بالقاهرة. 
 
فور تلقى البلاغ بوقوع الحادث ووجود متوفين ومصابين أعلى الطريق الدائرى المتجه من المرج للسلام انتقلت سيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص يقل اطفال أختلت عجلة القيادة بيد السائق ما تسبب في انحراف السيارة وانقلابها، ونتج عن الحادث وفاة شخصان وإصابة 8 أشخاص، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووضع الجثامين في المشرحة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 






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