مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بلبنان: الفصائل بغزة تحافظ على 90% من قوتها

كشف مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، هيثم عبده، أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ما زالت تحافظ على 90% من قوتها، مؤكدًا أن "جبهات المقاومة" في المنطقة ستتدخل في الصراع الجاري، إذا شعرت بأن المقاومة في غزة على وشك الانكسار، وفقا لما نشرته وكالة سبوتنيك للأنباء.

وقال عبده، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "الفصائل الفلسطينية في غزة ما زالت تحافظ على 90% من قوتها، فقط الذي يعمل في المقاومة هو إطلاق الصواريخ، ولكن عندما تكون هنالك حرب برية على الأرض سوف تقوم المقاومة بالمفاجآت كما فاجأت العدو بدخول المستوطنات".

وأضاف: "أعتقد أن جبهة لبنان، أو الجبهات الأخرى في المنطقة عندها خطوط حمر، إذا إسرائيل أو الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمر هذه، أعتقد أنه سيكون هنالك فتح للجبهات التي لها علاقة بمحور المقاومة في المنطقة، وأعتقد أن أهم خط أحمر هو ممنوع كسر الفصائل الفلسطينية في غزة، إذا كان هنالك شعور بأن هناك كسرا للمقاومة سوف تفتح الجبهات من كل المحاور الموجودة".

وتابع: "المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد يومًا بعد يوم، ففي الأسابيع الأخيرة كان هناك أكثر من 100 عملية عسكرية ضد الحواجز وضد الكيان الصهيوني في قلب الضفة الغربية، جماهيريًا هناك حراك، ولكن هناك مشكلة في أن السلطة الفلسطينية في العديد من الأماكن تقوم بقمع هذه المظاهرات ومنعها من الوصول إلى نقاط الاشتباك مع الكيان الصهيوني.. المشكلة أن كثيرا من الحراك داخل الضفة الغربية، لكن هناك تعتيم إعلامي أولًا، وثانيًا هناك قمع من السلطة الفلسطينية على الأرض".