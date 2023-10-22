اليوم السابع
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مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة: قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على ساحل المدينة

الأحد، 22 أكتوبر 2023 05:34 م
مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة: قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على ساحل المدينة غزة
رامى محيى الدين - الأمير نصرى

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قالت منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن إصابات عديدة وصلت مستشفى الأقصى بدير البلح من منطقة النصيرات جراء استهداف منازل مدنية بشكل مباشر.
 
وأضافت أن هناك قصفا مدفعيا مكثفا من جيش الاحتلال يستهدف الساحل الشرقي  لقطاع غزة، ما أثار استغراب الجميع، لأن المعتاد أن البوارج الحربية الإسرائيلية هي التي تقصف الشاطئ، ولم يكن من المعتاد أن تقصف المدفعية الإسرائيلية الشاطئ.
 
وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي دمر الأبراج الأربعة الأخيرة في حي الزهراء بعد تدمير 24 برجا، لتصبح المنطقة كلها عبارة عن ركام لا يوجد فيه مبنى سليم.
 
كما أشارت إلى أن محيط مستشفى القدس أيضًا من ضمن المناطق المستهدفة، وهناك محاولات لهدم كل ما يحيط بالمستشفى، والآن الحديث عن تهديد الأبراج المحيطة بمستشفى القدس.
 
 






القصف على غزة

منى هوكل

القضية الفلسطينية

قطاع غزة

غزة




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