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محامون يحرقون العلم الإسرائيلى على سلالم النقابة تضامنا مع الشعب الفلسطينى

الأحد، 22 أكتوبر 2023 02:18 م
محامون يحرقون العلم الإسرائيلى على سلالم النقابة تضامنا مع الشعب الفلسطينى حرق العلم الإسرائيلي - أرشيفية
كتب محمد السيد الشاذلى تصوير خالد كامل

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حرق عدد من المحامين، العلم الإسرائيلى، خلال الوقفة التى نظمتها النقابة العامة للمحامين، على سلالم النقابة، للتنديد بشأن الاعتداءات الصهيونية التى تقوم بها قوات الاحتلال الصهيونى الغاشم، ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

 

ونظمت النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، على سلالم النقابة يشارك فيها جميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية، وذلك للتنديد بشأن الاعتداءات الصهيونية التى تقوم بها قوات الاحتلال الصهيونى الغاشم، ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

 

ورفع المحامون علم فلسطين، مرددين العديد من الهتافات منها "بنرددها جيل ورا جيل بنعاديكى يا إسرائيل، يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكى ليوم الدين، المقاومة فلسطينية..أرض فلسطينية حرة".

 

تأتى هذه الوقفة التضامنية، بناءً على قرار مجلس نقابة المحامين، الذى اتخذه خلال اجتماعه الأخير، والذى عقد الأربعاء الماضى، ودعا مجلس نقابة المحامين، جموع الشعب المصرى، والشعوب العربية، إلى مقاطعة منتجات الدول التى تدعم الكيان الصهيونى المحتل.

مظاهرات نقابة المحامين (1)
 
 
مظاهرات نقابة المحامين (2)
 
مظاهرات نقابة المحامين (3)
 
مظاهرات نقابة المحامين (4)
 
مظاهرات نقابة المحامين (5)

 







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