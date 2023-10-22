محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وتابع سير العمل موجهاً بسرعة الإنتهاء من الأعمال تمهيداً لافتتاحه قريباً.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن مركز السيطرة الموحد يعد منظومة واحدة تشارك فيها كافة أجهزة الدولة باستخدام جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات للمساعدة في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن إقامة هذه المراكز بالمحافظات يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر 2030".

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن ديوان المحافظة شهد تطويرا كبيراً بإضافة مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بكفر الشيخ، والذى سيعد نقلة حضارية كبرى للدولة المصرية في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها المحافظة والمراكز والمدن، متصلة بالوزارات والهيئات المعنية، وتضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة، وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

كما تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أقسام الموارد البشرية بالديوان العام، حيث تابع سير العمل بأقسام الموارد البشرية " الملفات، الترقيات، التعينات، المرتبات، الموازنة، التنقلات، الأجازات، التقارير، المعاشات، العلاوات، رعاية العاملين"، وأكد محافظ كفرالشيخ على تطوير الموارد البشرية بالديوان العام ووضع البنية المعلوماتية اللازمة لربطها بالتحول الرقمى، والمراكز التكنولوجية، من خلال المنظومة الإلكترونية، فضلاً على الربط بين الموارد البشرية والإدارات الأخرى بالديوان، والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية بدائرة المحافظة، لتقديم الخدمة المتميزة وتحقيق معايير الجودة وقيم الشفافية في تقييم أداء العاملين، والإستغلال الأمثل للكوادر البشرية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، لافتاً إلى العمل بروح الفريق كمنظومة متكاملة للنهوض والارتقاء بالعمل ولتحقيق الصالح العام، وذلك بحضور، جمال فهمى، مدير عام الموارد البشرية، وعدد من القيادات التنفيذية.