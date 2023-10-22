محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال الإنشاءات بالمجمع الحكومي المميكن للمحافظة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، سير العمل بالمجمع الحكومى المميكن للمحافظة، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من المسئولين المعنيين، حيثُ تفقّد أعمال الإنشاءات بمنطقة الملاعب وحمامات السباحة، مُوجهًا بإنهاء تركيب الغواطس والخرسانات، والبدء في إنشاء مضمار بمحيط الملاعب، وتركيب الانترلوك حول السور.

وتابع أعمال رصف الطرق الداخلية، وتفقّد التشطيبات الجارية بمقر مكتب المحافظ، واطمأن على موقف الأعمال بالمباني الجاري الانتهاء منها، مُوجهًا بمراعاة توصيل خطوط مياه لأعمال اللاند سكيب، وزراعة محيط العاصمة الخارجي، وعمل ساحة انتظار سيارات جنوب مبنى المديريات لخدمة العاملين بالمجمع.

وتابع محافظ الوادي الجديد، أعمال رصف الطرق الداخلية بالمجمع الحكومى للمحافظة، ووجه بسرعة الإنتهاء من أعمال محطة الطاقة الشمسية الملحقة، واستكمال أعمال تسوية ورصف الطرق واللاندسكيب بمحيط المباني الحكومية المختلفة ومدخل العاصمة؛ لإضفاء مظهر حضاري لائق.