محافظ المنوفية يتفقد موقع مستشفى الشهداء الجديدة بتكلفة مليار و 300 مليون

المنوفية- محمود شاكر

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، موقع مستشفي الشهداء الجديدة بتكلفة إجمالية مليار و300 مليون جنيه، والمقامة على مساحة تزيد عن 21 ألف م2 ، تنفيذ الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والإرتقاء بالقطاع الصحى ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الشهداء، والوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، رافقه المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، والاستاذ طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

وتابع المحافظ تنفيذ الأعمال التمهيدية بموقع المستشفى ، واستمع إلي شرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذى يضم 5 غرف عمليات و 31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي و 24 بحضانات الأطفال ، فضلا عن 41 أسرة بقسم العناية المركزة و21 باقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سرير، وأكد محافظ المنوفية أن مستشفى الشهداء الجديدة ستعد صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم، موجهاً رئيس المدينة بضرورة التنسيق مع الشركة المنفذة لتقديم كافة أوجه الدعم، وتسهيل الإجراءات لتسريع وتيرة العمل بالمشروع للانتهاء منه وفق البرنامج الزمنى المقرر كونه مشروع هام وحيوي .

كما تضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وذلك للوقوف على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع ، حيث تفقد المحافظ أعمال تركيب البلدورات للأرصفة الجانبية بشارع التلواني بطول 500 م بداية من شارع النصر وحتي شارع المدرسة الفكرية القديمة ضمن أعمال الرصف المتكاملة ،بتكلفة إجمالية بلغت مليون و 300 ألف جنيه ، حيث تم الانتهاء من أعمال قطع الفرمة وتكسير الأرصفة القديمة وجاري العمل بالأرصفة الجانبية تمهيداً لوضع طبقة الأساس ، فيما تفقد المحافظ أعمال تركيب البلدورات وضبط مناسيب قطع الفرمة بشارع أحمد غانم تمهيداَ لفرد طبقة السن بطول 500 م ضمن أعمال الرصف المتكاملة ، بتكلفة بلغت مليون و900 ألف جنيه ، ووجه المحافظ رئيس المدينة بالتواجد الميدانى لتسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة .

وخلال الجولة أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أن العمل جار على قدم وساق في تنفيذ أعمال الخطة الأستثمارية لرصف الطرق ، بواقع 7 مناطق وبتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون و226 ألف جنيه ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال التحضيرية بعدد من الشوارع تمهيداً لأعمال الرصف ومنهم ، شارع عزيز طبانه من شارع النصر وحتى شارع المدرسة الفكرية بطول 300 م ، وشارع حضانة الشروق بطول 500 م ، شارع مدرسة الشهيد طيار من شارع النصر بطول 500 م ، وكذا شارع الجامع الكبير بداية من شارع الصاغة وحتى شارع داير الناحية بسرسنا بطول 500 م ، وشارع كفر الشيخ بداية من بور سعيد إلى شارع الشيخ منصور بطول 700 م ، بالإضافة لمتفرعاته بطول 300 م تقريباً .

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التواجد الميدانى بمواقع العمل بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والتواصل المباشر مع الجهات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، موضحاً أن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات الخدمية والتنموية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .