محافظ القليوبية يفاجئ المحال التجارية ببنها للتأكد من تخفيض أسعار السلع.. صور

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على استمراره في القيام بجولات مكثفة بصفة يومية على جميع المحالِّ التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها المحافظ بمدينة بنها، للمرور على عدد من الأسواق ومحال وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية، بحضور عيد عبد الله وكيل وزارة التموين، والمحاسب محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها، وعدد من قيادات مديرية التموين بالمديرية.

وخلال الجولة تابع المحافظ، أسعار السلع المقدمة (السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق – الفول والعدس ومختلف المنتجات)، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج، والتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلا عليهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأضاف محافظ القليوبية، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15% إلى 25 %، وهى سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، والتي تم تطبيقها بدءًا من يوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023 .

والتقى المحافظ بعض المواطنين المترددين على المحال التجارية، واستمع منهم إلى احتياجاتهم وطلباتهم من المعارض ومدى انخفاض الأسعار مقارنة بمثيلاتها بالخارج.

وشدد الهجان، على رؤساء المدن بتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة أحكام الرقابة على السلع والأسواق مع الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال الحملات المستمرة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطري إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين.

يذكر أن محافظ القليوبية قام بجولات يومية بمعظم مراكز ومدن وأحياء المحافظة بهدف الاطمئنان على الأسواق وتوافر المنتجات، مع التشديد على مديريات الصحة والتموين والطب البيطري بالمرور المستمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أسعار الزيت



جانب من جولة المحافظ



سعر الأرز



محافظ القليوبية خلال متابعة تخفيض الأسعار