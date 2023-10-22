محافظ القليوبية يتفقد اصطفاف 151 معدة لشركة مياه الشرب استعدادا لفصل الشتاء

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، يرافقه اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، ومصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، وأحمد عبد الهادي مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والمقام داخل أرض كليه التربية بجامعة بنها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجاهزية معدات كل محافظة لمجابهة الأزمات.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن التفقد جاء للوقوف على مدى جاهزية السيارات والمعدات لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ، حيث تم اصطفاف 12 معدة نافوري مدمج كبير، و15 نافوري مدمج صغير، و13 سيارة كسح كبير، و25 سيارة كسح صغيرة، و2 حفار على كاتينة، و8 حفار على كاوتش باك لودر، و13 سيارة نقل جامبو، و1 كساحة، و7 قلاب صغير، و2 قلاب كبير، و7 كباش، و2 سيارة طوارئ، و2 بدالة، و2 عربة وقود، و1 عربة كلور كبير، و4 سيارة دوبل كابينة، و2 سيارة مياه كبيرة، و 12 سيارة مياه صغيرة، و4 ونش، و1 إسعاف، و13 فرد كابينة، و3 شفاط بإجمالي 151 معدة.

وأشاد المحافظ، بمعدات شركة مياه الشرب واسطولها وجاهزيته لمواجهة الأزمات والكوارث، لافتًا أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة مرافق الخدمات والقطاعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتكليف رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والقطاعات ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بالتدخل مع الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة فى الشوارع.

وتابع المحافظ، أنه تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية والتأكيد على المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة، والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

وأوضح، أنه تم تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أي تداعيات للطقس، ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات " المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها".

وأكد محافظ القليوبية، على أهمية المتابعة الدورية للمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والتفتيش على مدى جاهزيتها والوقوف على مدى الكفاءة الفنية للمعدات لمواجهة أي طارئ وتنفيذ الخطط المطلوبة والمقرر تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حرصاً على حياة وسلامة المواطنين، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين موضحاً أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماماً خاصاً بتطوير المشروعات وإجراء أعمال الصيانة وتكثيف أعمال الفحص الشامل ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة، والتأكد من كفاءة التشغيل ورفع مستوى العناصر البشرية المعنية وتوافر مستلزمات السلامة والأمان بها.