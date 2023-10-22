محافظ الإسماعيلية يجتمع باللجنة العليا لحركة النقل والمرور بالمحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

ترأس اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا لحركة النقل والمرور بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، رئيس مباحث المرور، مستشار التخطيط المروري، مدير عام مديرية الطرق والنقل، ومدير عام المواقف، ومديري عموم الحسابات والشئون القانونية للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ورئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسماعيلية، وممثلي الجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عددا من الموضوعات والمشكلات المتعلقة بحركة النقل والمرور بمحافظة الإسماعيلية، ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لها على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة وتوابعها.

وأوضح بشارة أن اللجنة العليا للمرور تختص دون غيرها بجميع المشكلات المتعلقة بخطوط السير وترخيص السيارات ويتم اتخاذ القرارات بعد دراسة مستفيضة من المختصين عن حاجة الخطوط والضغط عليها موجهًا بإحالة كافة الموضوعات المتعلقة بتغيير خطوط السير أو فتح خطوط أخرى إلى اللجنة للدراسة والبت طبقًا للقوانين المعمول بها.

وخلال الاجتماع أوصى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتعظيم الاستفادة من المواقف بكافة المراكز والمدن، وبحث سُبل تطويرها والحفاظ عليها بما يتناسب مع طبيعة كل مركز؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة للمواطنين المترددين على المواقف الرئيسية بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة لهم. كما تم التأكيد على رؤساء المراكز والمدن الأحياء برفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات داخل المواقف بدائرة كل منهم.