محافظ الإسماعيلية يتابع الأعمال النهائية لمشروع شبكة تجفيف قرية الحجاز

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بعمل كل ما يلزم لإنهاء معاناة مواطني منطقة الحجاز الكيلو 2 والتي استمرت لسنوات طويلة، وذلك بالتزامن مع بدء تشغيل شبكة الصرف الصحي.

وقام محافظ الإسماعيلية بتشكيل لجنة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، شملت رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير الطرق، مندوب الصرف الزراعي ومندوب وزارة الري.

وبعد عدة اجتماعات والمعاينة على الطبيعة تبين أن الحلول تتمثل في الإسراع في تشغيل شبكة الصرف الصحي بالمنطقة، والتي تم تشغيلها جزئيًّا بالفعل في مناطق عديدة، التي تم إنشاء وصلات المنازل بها وجاري إنشاء وصلات المنازل في باقي المنطقة، وبالتالي توصيلها على شبكة الصرف الصحي.

وتم طرح الأعمال بشكل فوري وعاجل والبدء فيها مع منتصف شهر مايو الماضي، للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بالمنطقة وبدء سلسلة من أعمال التطوير بالمنطقة.

ووجه محافظ الإسماعيلية بسرعة البدء في أعمال شبكة الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك تمهيدًا لتطوير ورصف المنطقة فور انتهاء المرافق تمامًا.

وتنفيذا لتلك التوجيهات تقوم حاليًا مديرية الطرق والنقل بأعمال التجهيزات النهائية لبدء ضخ تجمعات المياه الجوفية والسطحية بمنطقة ك2 بقرية الحجاز، بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار مشروع إنشاء شبكة التجفيف للتخلص من المياه الناتجة عن الرشح الجوفي وتجمعات المياه السطحية.