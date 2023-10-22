محافظ الإسكندرية يكرم الأمهات الفائزات بجائزة الأم المثالية للعامين الماضيين

الإسكندرية جاكلين منير

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه الأمهات الفائزات بجائزة الأم المثالية لعامي (2022 و 2023) على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع " وحدة تكافؤ الفرص" والتى تعمل على حماية المرأة ومتحدى الإعاقة وتسخير كافة سبل الدعم والرعاية الممكنة لهم والحرص على دعمهم مادياً ومعنوياً.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن المحافظة قامت بإصدار استراتيجية وحدة تكافؤ الفرص اتساقاً مع رؤية مصر، وتحقيقاً لأهدافها بوضع خطة طويلة الامد للتوعية بحقوق المرأة ومتحدى الإعاقة وتمكينهم ودمجهم فى المجتمع عامة وبيئة العمل بصفة خاصة.

وأعرب الشريف، عن أمتنانه بوجوده بين نماذج نسائية ملهمة، استطاعت أن تقهر المستحيل والظروف للعبور بأسرتها إلى بر الأمان، مشيراً إلى أن المرأة المصرية هي السند والعون لأبنائها وأسرتها، وكل عام وكل أمهاتنا بخير وسلام.

وأكد الشريف، للأمهات المثاليات أن هذا التكريم ماهو إلا تكريم رمزي لأن الأم مهما كرمناها واحتفلنا بها سنظل عاجزين على أن نوفيها حقها، قائلاً أن هذا اليوم هو يوم رد جزء من الجميل للأم فهي تظل الأمن والأمان، وتبقى هي الحياة والاستقرار، وهي الراحة التي نجدها عندما تشتد علينا الحياة.

وختاماً، هنأ الشريف الأمهات الفائزات بجائزة الأم المثالية، مؤكدًا حرصه على تكريمهن بنفسه، وذلك وفقاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأم والمرأة المصرية، التي شهدت في عهد سيادته طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي، حيث أنه يرعى تكريم الأمهات المثاليات بنفسه وذلك إعلاءً لقيمة المرأة والأم وتقديراً لدورها في حماية وبناء الوطن .

هذا وقد تم تكريم الأمهات الفائزات بجائزة الأم المثالية عن عامي 2022 و 2023 وهن: فريدة أحمد عبد الحميد باحث قانونى بحى منتزة اول، الدكتورة "مرفت عبد المجيد فؤاد شئون البيئة بحى شرق، أميرة وجية فرج باحث قانونى بحى شرق، و إيمان قناوى محمود محمد موظفة بحى منتزة أول، و السيدة عبد المقصود موظفة بحى منتزة أول.