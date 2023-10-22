محافظة بورسعيد: عطل مفاجئ بشركة نقل الكهرباء وعودة التيار تدريجيا

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت محافظة بورسعيد، منذ قليل، وجود انقطاع كلى للكهرباء بسبب عطل خاص بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والتي تقوم بتغذية محطات بورسعيد.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنه جاري التعامل مع هذا العطل، وتم البدء في عودة التيار الكهربائي تدريجياً.

كانت انقطعت المياه والكهرباء، اليوم الأحد، محافظة بورسعيد، بشكل مفاجئ، ودون المئات من أهالي المحافظة، عدد كبير من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما الفيسبوك، بانقطاع المياه والكهرباء في شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد، وأثر انقطاع الكهرباء على شبكات الهواتف المحمولة والانترنت.