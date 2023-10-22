متلازمة القلب المكسور.. أسبابها ومضاعفاتها وعلاجها

كتبت أمل علام

كشف الدكتور مجدى عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم القلب بطب قصر العينى، أن متلازمة القلب المكسورBroken heart، تصيب الأشخاص الذين يتعرضون لمواقف محزنة أو مفرحة، لأنها تؤدى لزيادة إفراز هرمون الادرينالين، وهرمون النورادرينالين، مما يؤدى الى زيادة مستواهما بالدم ويسببان زيادة في ضربات القلب، ونقص كفاءة عضلة القلب، وقد يؤدى إلى الوفاة أحيانا، نتيجة حدوث ضربات بطينية، موضحا، إن هذه الحالة تتحسن بالعلاج ويسترد القلب عافيته.

وينصح المرضى بعدم التأثر بالمواقف المحزنة أو المفرحة لدرجة تؤثر على قلوبهم، ولتجنب حدوث مضاعفات على القلب زيارة الطبيب لتناول العلاج اللازم والتحكم في التوتر الإنفعالى، ومن المهم التشخيص المبكر وتناول الأدوية التي تحسن من صحة القلب.

وأضاف، أن بعض الناس تحتاج الى تركيب جهاز الصدمات، مشيرا إلى أن مرضى متلازمة القلب المنكسر تسبب مضاعفات بالقلب لهم مثل مرضى القلب.

وأشار، إلى إن هناك عوامل تؤثرعلى الإصابة بأمراض القلب تؤدى إلى ظهور أمراض القلب مبكرا عن الدول الغربية بـ 10 سنوات، وذلك نتيجة السمنة والتدخين وتناول الأكل غير الصحى، بالإضافة الى عوامل الخطورة الأخرى مثل الإصابة بمرض السكر والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

وقال، إن قصور القلب يصيب 2% من السكان، موضحا، إن هناك نوعين من مرضى قصور القلب الأول المصاحب لضعف عضلة القلب، والآخر لايصاحبه ضعف في عضلة القلب بل يصاحبة خلل في البطين الأيسر من القلب، وهو من الأمراض المنتشرة لأن أهم سبب هو قصور الشريان التاجى بعد الإصابة بجلطات القلب الحادة فإنه إذا لم يتم إسعاف المريض فورا فإنه يصاب بقصور، لذلك ننصح بعلاج جلطات القلب الحادة فورا لأن أى تأخير يؤدى إلى ضعف في عضلة القلب، موضحا، أن كل 30 دقيقة تأخير لفتح الشريان وإزالة الجلطة يؤدى الى زيادة بنسبة 7.5% في الوفيات كل سنة.

وتابع إن جلطة القلب تؤدى الى قصور في عضلة القلب إذا لم يتم علاجها فورا، موضحا إن الجلطة قد لا تسبب في ضعف عضلة القلب إذا تم فتح الشريان بشكل عاجل وإنقاذ المريض فورا، مؤكدا، إن إصابة الصمامات نتيجة للحمى الروماتيزمية تؤدى إلى ضعف في عضلة القلب، وأى مريض يشتكى من نهجان وتورم في الساقين، وتعب مع أى مجهود سواء مجتمعين أو عامل منهم لابد من تشخيصه بانه يعانى من ضعف في عضلة القلب، ولابد من عمل تحليل هرمونى يبين سبب الاصابة بقصور في عضلة القلب او عمل إيكو" موجات صوتية على القلب" لمعرفة السبب أو من خلال الرنين المغناطيسي لأن علاج السبب مهم.