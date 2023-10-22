اليوم السابع
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ماس كهربائى بأحد الكابلات وراء حريق فندق الزمالك المهجور

الأحد، 22 أكتوبر 2023 09:18 ص
ماس كهربائى بأحد الكابلات وراء حريق فندق الزمالك المهجور حريق الزمالك
كتب: عبد الرحمن سيد

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كشفت المعلومات النهائية لحريق فندق الزمالك المهجور، عن أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي باحد كابلات الكهرباء داخل برج الجزيرة (سكني اداري خالي)، ما أدى إلى حدوث تلفيات بالأسقف دون إصابات، وتمت عمليات الإطفاء بعد الاستعانة ب8 سيارات و2 سلم هيدروليكي، وتمت عمليات التبريد والسيطرة عليه بالكامل.
 
فى أقل من ساعتين تمت السيطرة على الحريق الذى اندلع مساء أمس السبت فى الفندق المهجور بمنطقة الزمالك دون وقوع أى إصابات، وجاري وتنفيذا لقرار النيابة العامة بتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق ومعرفة الأسباب التى أدت إلى اشتعال النيران فى المبنى.
 
كانت عدسة اليوم السابع رصدت نيرانا تخرج من نوافذ الفندق قبل وصول عدد من سيارات الإطفاء.

 







فندق الزمالك

حريق فندق الزمالك

حريق فندق الزمالك المهجور

فندق الزمالك المهجور

أسباب حريق فندق الزمالك

سبب حريق فندق الزمالك المهجور

خسائر فندق الزمالك

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الفندق المهجور

حريق فندق مهجور




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