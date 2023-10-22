كيف يتم انتخاب بابا الفاتيكان فى الكنيسة الكاثوليكية؟.. اعرف التفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بالترتيب السادس والستون بعد المائتين، وذلك بدءًا من 13 مارس 2013 وبحكم كونه البابا، فهو خليفة بطرس، وأسقف روما، ويشغل عدة مناصب أخرى منها سيّد دولة الفاتيكان.

وانتخب البابا فرنسيس في أعقاب مجمع انتخابي هو الأقصر في تاريخ المجامع المغلقة يعتبر الحبر الأعظم، وأول بابا من العالم الجديد وأمريكا الجنوبية والأرجنتين، كما أنه أول بابا من خارج أوروبا منذ عهد البابا غريغوري الثالث (731 - 741).

وخلال السطور التالية ننشر أبرز إجراءات انتخاب بابا الفاتيكان فى الكنيسة الكاثوليكية.

تجرى إجراءات الانتخاب تتم فى سرية تامة بواسطة مجمع الكرادلة.

ينتظر الأقباط الكاثوليك تحت شرفة الفاتيكان إعلان البابا الجديد

يوجد مدخنة فى مكان الاجتماع تحرق فيها أوراق التصويت وفى حالة عدم حصول البابا على النصاب القانوني يحرق ورق التصويت

يوضع مادة تجعل الدخان أسود فيعرف حينها الأقباط الكاثوليك إنه لم يتم حصول البابا على النصاب القانونى بعد.

فى حالة فوز البابا يتم حرق أوراق التصويت ويوضع مواد تجعل الدخان لونه أبيض، فيعرف حينها الكاثوليك أن الانتخاب قد تم.

يخرج بعدها البابا الجديد المنتخب ومعه عدد من الكرادلة لإعلان فوزه رسميا من شرفة الفاتيكان أمام جموع الأقباط الكاثوليك.