كهرباء القناة: الانتهاء من تركيب مليون و747 ألف عداد مسبوق الدفع حتى الآن

كتبت رحمة رمضان

كشف المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه فى إطار حرص الشركة على التطوير المستمر للوصول لأعلى معايير الدقة تم تزويد إدارات العدادات بـ power clamp meter والتي تتيح قياس التيارات والجهد والزوايا بين التيار والجهد للثلاث فازات لمراجعة التوصيلات والتأكد من سلامتها .

وأضاف أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى ما تم تركيبه من عدادات مسبق الدفع بلغ 309 آلاف 963 عدادا خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل عدد 265158 عدادا للعام المناظر وبالتالى أصبح ما تم تركيبه بالشركة مليون و747 ألفا 664 عدادا مسبوق الدفع.

وأوضح أبو وردة أن هناك 35% من إجمالى عدد المشتركين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء لديهم عدادات مسبوقة الدفع، موضحا أن قيمة الشحنات للعدادات مسبقة الدفع ارتفعت من 2.4 مليار جنيه إلي 4.03 مليار جنية بنسبة زيادة 53%.