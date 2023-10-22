قمة القاهرة للسلام تتصدر الصحف ووكالات الأنباء العالمية.. إنفوجراف

أبرزت عدد كبير من الصحف العربية والأجنبية ووكالات الأنباء، الأحد، استضافة مصر لقمة القاهرة للسلام التي عقدت أمس السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، ومحاولة وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 15 يوما، والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط.

وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية:

عكست حالة الغضب العربى من الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ورفض محاولات تهجيرهم من قطاع غزة.

صحيفة "جابان تايمز" اليابانية:

العالم برمته يقدر دور القاهرة المحورى والأساسى فى تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى المُحاصر من قبل القوات الإسرائيلية.

صحيفة الجارديان البريطانية:

استعرضت تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأن الفلسطينيين لن يرحلوا.. وسيظلون فى أرضهم

موقع بلومبرج الأمريكى:

جدد العديد من المسئولين العرب فى القمة دعواتهم إلى وقف التصعيد بينما تواصل إسرائيل غاراتها الجوية على غزة وتستعد لهجوم برى متوقع.

صحف عربية:

"قمة القاهرة" كانت بمستوى الأحداث الاستثنائية الجارية وتميزت بحضور عربى ودولى كبيرين، وتغطية إعلامية واسعة