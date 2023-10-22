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فتح معبر رفح غدا ودخول 40 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

الأحد، 22 أكتوبر 2023 06:14 م
فتح معبر رفح غدا ودخول 40 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة مساعدات مصرية لقطاع غزة
وكالات

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يفتح منفذ رفح البرى غداً لدخول مساعدات انسانية للقطاع ، وتجهيز عدد 40 شاحنة مساعدات إنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة عبر المنفذ.
 
وقال مصطفي عبد الفتاح مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن قافلة المساعدات الثانية لقطاع غزة تشمل 40 شاحنة، لافتا إلى أن الهلال الأحمر المصري يدفع بـ4 شاحنات ضمن قافلة المساعدات.
 
ورصدت كاميرا قناة "القاهرة الإخبارية"، احتفالات وفرحة مصرية من المتطوعين استعدادا لدخول الدفعة الثانية من قوافل المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح.
 
وقال مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دخول المساعدات تكليل لجهد الدولة المصرية مؤخرا منذ اندلاع الأزمة، ومنظمات المجتمع المدني المصري والمتطوعين الشباب الذين يصلوا الليل بالنهار أمام معبر رفح رغم الصعوبات من أجل إيصال المساعدات بشكل متواصل وبشكل يحافظ على حياة الشعب والأشقاء في فلسطين.

 







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