اليوم السابع
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الأحد، 22 أكتوبر 2023 05:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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غلق 204 منشآت وضبط 21314 حالة إشغال متنوعة بالإسكندرية

الأحد، 22 أكتوبر 2023 03:57 م
غلق 204 منشآت وضبط 21314 حالة إشغال متنوعة بالإسكندرية إزالة الإشغالات والتعديات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.
 
وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام للحفاظ على حق المواطن في السير الآمن وتحقيقًا للسيولة المرورية في حركة السيارات، 
 
وقد أسفرت هذه الحملات خلال أسبوعين، عن غلق وتشميع عدد 204 منشآت، والتحفظ على عدد 21314 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير  9494 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات.
 
وفي هذا الصدد وجه الشريف بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.






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