اليوم السابع
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عضو التحالف الوطنى: 86 شاحنة تابعة لنا أمام معبر رفح تنتظر الدخول إلى غزة

الأحد، 22 أكتوبر 2023 11:40 ص
عضو التحالف الوطنى: 86 شاحنة تابعة لنا أمام معبر رفح تنتظر الدخول إلى غزة مداخلة محمود فؤاد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
بسمة محمد

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قال محمود فؤاد عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن المصريين قاموا بملحمة فى تقديم المساعدات والتبرع بالدم، وتم أمس دخول 20 شاحنة تحمل الأدوية والمواد الغذائية الأساسية، والأغطية والملابس الشتوية لمساندة فلسطين.

وأوضح فى مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه يوجد 86 شاحنة آخرى من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تنتظر الدخول أمام معبر رفح، وتم انتشار 26 نقطة اسعاف تختص بالتبرع بالدم إلى غزة فى جميع محافظات مصر.  

وتابع محمد فؤاد، أن التحالف الوطنى موجود أمام معبر رفح، وجميع مؤسسات التحالف تجهز قافلة جديدة من مواد غذائية معلبة جاهزة مراعاة انقطاع الغاز والكهرباء. 

ويواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، جهوده المستمرة لوصول المساعدات من خلال معبر رفح لوصولها إلى أهالى غزة، وكانت أول شاحنة تعبر إلى الجانب الفلسطينى، شاحنة التحالف الوطنى، ويبذل التحالف الوطنى للعمل الأهلى، جهودًا مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة عن طريق استهداف منازل المدنيين والبنية التحتية، من أجل توفير الدعم للأشقاء فى فلسطين.







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