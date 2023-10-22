عصام عبد القادر: "تربية بنين" الأزهر تفوض الرئيس فى اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي

قال "عصام عبد القادر" أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالقاهرة جامعة الأزهر، وعضو اللجنة العليا للحزب العربي للعدل والمساواة. إن كلية التربية بنين بالقاهرة خرجت عن بكرة أبيها بكل منتسبيها لتنضم لمظاهرة حاشدة داخل أسوار جامعة الأزهر بمدينة نصر؛ لتؤيد وتفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وقرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأكد "عصام عبد القادر" على أن تراب الوطن نفديه جميعًا بدمائنا؛ فلا مجال لتفريط في ذرة رمل من رمال أرض الفيروز، ولا مجال لتنفيذ أجندات ومخططات صارت بالية، ولن يتقبل الشعب وقيادته أغراض المغرضين ومكائد الكائدين تجاه تصفية القضية الفلسطينية.

وأشاد "عصام عبد القادر" بالمجهود الذي يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لنصرة القضية الفلسطينية، والحفاظ على وطنهم برغم العدوان الغاشم الذي طال الأبرياء في كافة الأراضي الفلسطينية.

وفي ذات السياق ثمن "عصام عبد القادر" دور مصر وقيادتها السياسية في دخول المساعدات المتتالية عبر معبر رفح برغم تعنت الجانب الإسرائيلي.

لافتاً إلى أن مصر وقيادتها السياسية تُصر على استدامة المساعدات؛ لتخفيف آلام وجروح أهالينا في غزة وسد احتياجاتهم الأساسية قدر الإمكان.

واختتم "عبد القادر"، قائلاً: إن ما تقوم به القيادة السياسية في تلك المرحلة الخطيرة يسجلها التاريخ ويبروز لها شهادة يكتب عليها بماء من ذهب الموقف الراسخ والثابت الذي يحمل النخوة والعزة للأمة العربية بأسرها؛ حيث استحالة تصفية القضية الفلسطينية.