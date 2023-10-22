صعود قطاعات البورصة بجلسة الأحد باستثناء تراجع "السياحة" بنسبة 0.1%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها العقارات بنسبة 5.5%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 4.4%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 4.1%، وصعدت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.7%، 3.3%، 3.2%، 3.1%، 3%، على التوالي.

وقفز قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.8%، وزاد قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والتجارة والموزعون بنسبة 1.3%، 1.1%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاعا البنوك، والخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، فيما تراجع قطاع السياحة والترفيه وحيدًا بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 35 مليار جنيه عند مستوى 1.508 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94.3 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.9%، والعرب على 3.58%، واستحوذت المؤسسات على 20.56% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 115.7 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.1 مليون جنيه، 473.3 ألف جنيه، 118.4 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 22128 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 27199 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 9263 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.68% ليغلق عند مستوى 4063 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.51% ليغلق عند مستوى 6154 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 5349 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1421 نقطة.