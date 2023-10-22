صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.37% متجاوزًا مستوى 22100 نقطة

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 35 مليار جنيه عند مستوى 1.508 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 22128 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 27199 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 9263 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.68% ليغلق عند مستوى 4063 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.51% ليغلق عند مستوى 6154 نقطة.