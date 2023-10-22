اليوم السابع
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الأحد، 22 أكتوبر 2023 05:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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شريان حياة من مصر إلى غزة.. جهود القاهرة تُدخل 40 شاحنة خلال يومين.. إنفوجراف

الأحد، 22 أكتوبر 2023 05:04 م
شريان حياة من مصر إلى غزة.. جهود القاهرة تُدخل 40 شاحنة خلال يومين.. إنفوجراف شحنات المساعدات إلى قطاع غزة

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دخلت الأحد قافلة المساعدات الثانية لقطاع غزة من معبر رفح البرى وتشمل 20 شاحنة تحتوى على الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية، وتعتبر ثانى دفعة إغاثية وهى من بين نحو 170 شاحنة تتوقف على أبواب معبر رفح، وذلك بحسب قناة القاهرة الإخبارية. 
 
والسبت تم تسليم 20 شحنة منها للهلال الأحمر الفلسطينى بمعبر رفح تحمل غالبيتها الأدوية والمواد الغذائية الأساسية، والأغطية والملابس الشتوية.
 
ووصلت الشاحنات على مدار الأيام الماضية ومقدمة من الهلال الأحمر المصرى والتحالف الوطنى وحياة كريمة ودول عربية وصديقة ومنظمات الإغاثة الأممية.
إنفو المساعدات

 







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غزة

شاحنات المساعدات

فلسطين

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