اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 أكتوبر 2023 07:57 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد طوابير السائحين لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل.. صور

الأحد، 22 أكتوبر 2023 06:51 ص
شاهد طوابير السائحين لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل.. صور طوابير السائحين لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل
أبو سمبل - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اصطف آلاف السائحين فى طابور واحد طويل للدخول إلى داخل قدس أقداس معبد أبوسمبل، ومشاهدة ظاهرة تعامد الشمس وهى الظاهرة الفريدة التى تستمر لمدة 20 دقيقة فقط، بعد أن وصل السائحون إلى المدينة السياحية الجنوبية عبر رحلات طيران وأتوبيسات برية ورحلات نهرية. 
 
وتعاونت محافظة أسوان، متمثلة فى الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل، مع الآثار فى تزويد منطقة آثار أبوسمبل بشاشة عرض عملاقة تعرض ظاهرة التعامد فى ساحة المعبد الكبير حتى تعطى فرصة للزائرين لرؤية الظاهرة ممن لم يتمكن من مشاهدتها داخل المعبد، مع إتاحة رؤية أفلام تسجيلية لإنقاذ المعبدين من الغرق إبان بناء السد العالى، وذلك أثناء اصطفاف السائحين قبل الدخول للمعبد.
 
وتتعامد الشمس على قدس أقداس معبد أبوسمبل، بعد أن تتسلل الشمس فى شروقها من بين مياه بحيرة ناصر لتخترق أشعتها ممر واجهة معبد أبوسمبل بطول 60 متراً، حتى تلامس وجه الملك رمسيس الذى يجلس فى قدس أقداس المعبد، لتسجل ظاهرة فلكية فريدة ومعجزة هندسية، لا تتكرر إلا مرتين كل عام 22 فبراير و22 أكتوبر.
 
 
89706-طوابير-السائحين-لمتابعة-ظاهرة-تعامد-الشمس-بأبوسمبل-(5)
 

 

101029-طوابير-السائحين-لمتابعة-ظاهرة-تعامد-الشمس-بأبوسمبل-(8)
 

 

102964-طوابير-السائحين-لمتابعة-ظاهرة-تعامد-الشمس-بأبوسمبل-(1)
 

 

113414-طوابير-السائحين-لمتابعة-ظاهرة-تعامد-الشمس-بأبوسمبل-(2)
 

 

113573-طوابير-السائحين-لمتابعة-ظاهرة-تعامد-الشمس-بأبوسمبل-(9)
 

 

115058-طوابير-السائحين-لمتابعة-ظاهرة-تعامد-الشمس-بأبوسمبل-(7)
 

 

116309-طوابير-السائحين-لمتابعة-ظاهرة-تعامد-الشمس-بأبوسمبل-(3)
 

 

121243-طوابير-السائحين-لمتابعة-ظاهرة-تعامد-الشمس-بأبوسمبل-(6)
 

 

121686-طوابير-السائحين-لمتابعة-ظاهرة-تعامد-الشمس-بأبوسمبل-(4)
 






تعامد الشمس

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

سبب تعامد الشمس على وجه رمسيس

تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

قدس الأقداس

قدس الاقداس

أبو سمبل

ظاهرة تعامد الشمس

ابوسمبل

ظاهرة فلكية

اسوان السياحة

ميعاد تعامد الشمس

معبد أبو سمبل

تعامد الشمس على معبد أبوسمبل

لحظة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

اليوم السابع بلس

أسوان

السياحة

اخبار مصر

ظاهره فلكيه

اخبار اسوان

مدينة ابوسمبل

الملك رمسيس الثانى

معبد رمسيس الكبير

معبد ابوسمبل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة