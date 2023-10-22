اليوم السابع
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شاهد المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبرى ناهيا بالجيزة.. فيديو

الأحد، 22 أكتوبر 2023 10:29 م
شاهد المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبرى ناهيا بالجيزة.. فيديو كوبرى ناهيا
كتبت - مرام محمد

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نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" فيديو لأعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري ناهيا المار أعلى شارع السودان والمؤدي إلى شارع جامعة الدول العربية.

 

وأوضحت المحافظة أن الكوبري يشهد تركيب سور خرساني لزيادة تأمين حركة المركبات المارة به ضمن المرحلة الأولى للأعمال من خطة التطوير ورفع الكفاءة المقرر تنفيذها للكوبري بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه.

 

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأعمال تضم رصف طبقة الطريق وطلاء للأسوار والبردورات وصيانة لأعمدة الإنارة كمرحلة ثانية. 

 

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية للانتهاء منها.

 

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور بالمتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع مدير مديرية الطرق لإلزام الشركات المنفذة بالمواعيد المحددة للأعمال دون تأخير ورفع ناتج الأعمال أولاً بأول بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.







محافظة الجيزة

الجيزة

كوبري ناهيا

شارع جامعة الدول العربية




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