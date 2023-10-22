زود تركيزك وقوي جسمك بأكلات صحية تحتوى على فيتامين ب 12

كتبت مروة محمود الياس

يعد فيتامين ب 12 أحد أفضل وأهم الفيتامينات لجسم الإنسان، وظائفه لا حدود لها، فهو يزيد من تماسك الأعصاب، ويحد من مشكلات التنميل فى الأطراف، كذا تظهر أهميته فى تعزيزه لقوة الجسم وصلابته وقوة أعصابه، كما أنه يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء.

نشر موقع timeofindia تقريرًا مطولاً تناول أهمية فيتامين ب 12 لجسم الإنسان، وذكر مجموعة من أبرز الأطعمة التى تحتوى عليه، مشيرًا إلى ضرورة الحصول عليه من مصادره الغذائية، وإدخاله فى النظام الغذائى اليومى لضمان الحصول على القسط الكافي اليومى منه.

ومن أبرز هذه الأطعمة اللحوم المفيدة كلحم الضأن، ولحوم الدواجن كالدجاج، إضافة لفيتامين ب 12 فهما نوعان من اللحوم يمدان بالزنك والحديد والأوميجا 3 أيضًا.

وتابع التقرير أبرز الأطعمة التى تحتوى على فيتامين ب 12 ومنها، القرع والبطاطس المشروم وكذلك السبانخ، وكلها أطعمة تساعد على تعزيز نسبته فى الجسم بشكل يومى، إضافة إلي الحبوب المدعمة ومنتجات الألبان بكل أنواعها وأشكالها، ولذا يجب تناولها يوميا للحصول على الحصة اليومية الفيتامين من الطعام لزيادة صحة الدماغ والمخ.

كما ذكر التقرير أنه يمكن الحصول على فيتامين ب 12من مصادره الغذائية المتوفرة كالامساك بأنواعها المختلفة وخاصة سمك التونة وسمك السردين ، وهى اسماك غنية أيضا بالسيلينيوم وفيتامين a والزنك، وهو ما يجعل تناولها سبيلا لتعزيز قوة وطاقة الجسم وقوة التركيز وتعزيز سلامة الأعصاب.