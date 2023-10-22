زوج ملاحق بدعوي فرش وغطاء بعد 24 سنة زواج بأكتوبر..أعرف السبب

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بملاحقته بدعوي فرش وغطاء بخلاف عشرات الدعاوي من الحبس بتهم التبديد وعدم الأنفاق وذلك بعد 24 عاما من زواجهما، ليؤكد الزوج:"زوجتي طردتني من منزلي، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات، وقدمت ما يفيد أن الإساءة من جانبها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها ".

وتابع الزوج:" أسدد لها نفقات أولادي بشكل كامل وأتواصل معهم، ودفعت لها طوال الشهور التي أنفصلت فيهم عني نفقات زوجيه تتعدي الـ 10 ألاف لها، عندما شكوتها لعائلتها أنهالوا على أشقائها بالضرب، ولم أتخيل لحظة أن حياتي الزوجية ستنتهي مع زوجتي بتلك الطريقة بعد سنوات من العشرة لم أقصر يوما في حقها".

وأكد:" قبلت زوجتي على نفسها بأن تسطو على ممتلكاتي وتحرمني من أموالي، ورفضت توسط أولادي بيننا لحل الخلافات التي أشتعلت بسبب عنفها وعصبيتها، لأعيش في عذاب، وأنا ملاحق على يديها بأبشع الاتهامات، بخلاف دعاوي الحبس لتخلفي عن نفقات مثل نفقة الفرش والغطاء والمرافق بمبالغ لا تذكر بالمقارنة بالنفقات التي تحصل عليها مني وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة من تقارير طبية وشهادة الشهود والمستندات لإثبات عنفها".

يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.